Borussia Dortmund Villarreal hangi kanalda? Borussia Dortmund Villarreal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Borussia Dortmund Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Borussia Dortmund Villarreal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund Villarreal maçını hangi kanal veriyor? İşte Borussia Dortmund Villarreal maçı yayın bilgisi haberimizde...

BORUSSİA DORTMUND VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund Villarreal maçı Tabii Spor 2'den canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları resmi sitesi üzerinden Borussia Dortmund Villarreal maçını şifresiz ve canlı olarak internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

BORUSSİA DORTMUND VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Villarreal maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor 2'den canlı olarak izlenebilecek.