Borsa neden düşüyor SON DAKİKA! 29 Temmuz bugün Borsa neden düştü?

BIST 100 endeksi, 29 Temmuz 2026 tarihindeki işlemlere yatay bir başlangıç yaptıktan sonra günün ilerleyen saatlerinde yönünü aşağı çevirdi. Borsa neden düştü? Endekste kapanışa doğru kayıplar artarken 13.500 puan seviyesi yeniden gündeme geldi.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul’daki düşüşte, küresel piyasalarda azalan risk iştahı etkili oldu. Çip üreten şirketlerin hisselerinde satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artması, yatırımcıların riskli varlıklara yönelik yaklaşımını olumsuz etkiledi. Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde temkinli bir seyir izlendi. Fed’den gelecek kararın yakından takip edilmesi, küresel piyasalardaki hareketliliğin Borsa İstanbul’a da yansımasına neden oldu.

BIST 100 endeksi güne önceki kapanışın 4,45 puan üzerinde, yüzde 0,03 artışla 13.692,31 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı. Ancak gün içinde satışların güçlenmesiyle endeks kapanışa yarım saat kala yüzde 1,36 gerileyerek 13.500,17 puana indi. Analistlerin teknik değerlendirmelerinde 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri destek olarak takip edilirken endeks gün içinde her iki seviyeye de yaklaştı.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ BUGÜN 29 TEMMUZ 2026!

BIST 100 endeksi, 29 Temmuz 2026 tarihinde yatay bir açılış yapmasına karşın günün devamında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeksin önceki işlem gününü yüzde 0,63 düşüşle tamamlamasının ardından yeni günde de satışların sürmesi, kaybın kapanışa doğru yüzde 1’in üzerine çıkmasına yol açtı. Küresel piyasalarda çip şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar ve jeopolitik gerilimlerdeki artış, piyasalardaki risk iştahının zayıflamasında etkili oldu.

Sektör endekslerinde gün içinde farklı yönlü hareketler görüldü. Kimya, petrol ve plastik endeksi yüzde 0,79 ile en fazla yükselen sektör olurken finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 1,98 ile en çok gerileyen sektör olarak kaydedildi. Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu günde piyasaların odağında Fed’in faiz kararı yer aldı. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 13.900 ve 14.000 puan direnç, 13.600 ve 13.500 puan ise destek seviyeleri olarak izlendi.

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