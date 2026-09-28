Borsa neden düştü? BIST 100 günü yüzde 2,38 değer kaybıyla tamamladı

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BIST 100 endeksi, gün boyunca etkili olan satışlarla 12.592,76 puana geriledi. Borsa İstanbul'da tüm sektör endeksleri günü değer kaybıyla tamamlarken, toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira oldu. BIST 100 neden düştü? Seans kapanışının ardından son rakamlar...

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM (28 EYLÜL 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,38 düşüşle 12.592,76 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 306,59 puan gerileyen endekste toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89 değer kaybederken holding endeksindeki düşüş yüzde 3,31 olarak kaydedildi. Sektör endekslerinin tamamı günü kayıpla tamamlarken, en fazla gerileyen sektör yüzde 8,73 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde yatırımcıların odağında devam eden fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyeye konu edilen fonlarla ilgili olarak 17 Eylül'de Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını açıkladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Japonya'da öncü endeksinin, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endekslerinin ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puan destek, 12.700 ve 12.800 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış teklifini reddetmesinin ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini artırması, ABD Merkez Bankasının faiz artışlarını sürdürebileceğine yönelik beklentiler ve yükselen tahvil faizleri küresel piyasalarda risk iştahını baskıladı. Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da da genele yayılan satışlar görüldü.

Yurt içinde ise yatırımcıların gündeminde devam eden fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler bulundu. SPK'nın tasfiyeye konu edilen fonlarla ilgili yaptığı açıklamaya göre, 17 Eylül'de TEFAS üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatları, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacak.

BIST 100'deki düşüşün ardından yatırımcıların takip edeceği seviyeler 12.500 ve 12.400 puan destek, 12.700 ve 12.800 puan direnç olarak belirtiliyor.