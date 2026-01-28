Blok3, Demet Akalın olayı nedir? Demet Akalın, Blok3 hakkında ne dedi?

Spotify listeleri üzerinden yapılan açıklamalar, müzik dünyasında yeni bir krizin fitilini ateşledi. Demet Akalın'ın Blok3'ün yükselişiyle ilgili sözleri kısa sürede gündem olurken, rapçiden gelen yanıt tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Karşılıklı açıklamalar sonrası "Blok3– Demet Akalın olayı nedir?" sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri hâline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEMET AKALIN, BLOK3 OLAYI NEDİR

Demet Akalın ile BLOK3 arasındaki tartışma, Spotify'daki dinlenme sayılarıyla ilgili ortaya atılan manipülasyon ve bot basma iddialarıyla başladı. Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo ve BLOK3'ün adını anarak listelerde yaşanan yükselişlerin doğal olmadığını ima eden açıklamalarda bulundu. Bu sözler kısa sürede gündem olurken, BLOK3'ten gelen yanıtla tartışma büyüdü ve karşılıklı açıklamalara dönüştü.

DEMET AKALIN, BLOK3 İLE İLGİLİ NE DEDİ

Demet Akalın, Spotify listeleriyle ilgili konuşurken BLOK3'ün müziğini beğendiğini ancak listelerde "başka şeyler döndüğünü" öne sürdü. Akalın, "Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nereden biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullanarak dinlenme sayılarına dair şüphelerini dile getirdi. Daha sonra BLOK3'ün kendisine yönelik sözlerine de Instagram hesabından sert bir yanıt verdi.

BLOK3, DEMET AKALIN İLE İLGİLİ NE DEDİ

BLOK3, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtta Demet Akalın'ı hedef aldı. Akalın'ın açıklamalarına cevap vermek istemediğini söyleyen rapçi, yaş farkına dikkat çekerek "Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda" ifadelerini kullandı. BLOK3 ayrıca Demet Akalın'ı "prim yapmakla" suçladı ve açıklamalarıyla gündemi daha da alevlendirdi.

BLOK3 İLE DEMET AKALIN ARASINDAKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR MU

Tarafların karşılıklı açıklamaları sonrası gerilimin tamamen sona erdiği söylenemez. Demet Akalın, BLOK3'ün sözlerine sosyal medya hesabından "Saygısız ve terbiyesiz" ifadeleriyle yanıt vererek tartışmayı sürdürdü. Şu an için yeni bir açıklama gelmese de yaşananlar, BLOK3 ile Demet Akalın arasındaki gerginliğin hâlâ gündemde olduğunu gösteriyor.