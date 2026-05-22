BİST100 SON DAKİKA! Borsa düşmeye devam edecek mi? Borsa neden düşüyor? (Finansal İstikrar Komitesi açıklamaları)

Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününe, önceki gün yaşanan sert satışların etkisiyle negatif başlangıç yapıldı. BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe 197,63 puanlık kayıpla yüzde 1,5 düşüşle 12.966 puandan giriş yaptı. Dün kapanışa yakın saatlerde gelen yargı kararı sonrası hızlanan satışlar, endekste günlük bazda yüzde 6,05’lik sert gerilemeye neden olmuş ve kapanış 13.163 puan seviyesinden gerçekleşmişti. Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 8,63 seviyesine kadar ulaşmıştı. Peki, Borsa düşmeye devam edecek mi? Borsa neden düşüyor? (Finansal İstikrar Komitesi açıklamaları)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne satış ağırlıklı bir başlangıç yaparak aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Açılışta görülen 12.966 puan seviyesi, önceki gün yaşanan sert geri çekilmenin ardından piyasadaki zayıf görünümün devam ettiğine işaret etti.

Dün gün içerisinde özellikle kapanışa yakın saatlerde hızlanan satış dalgası, endekste gün içi kayıpların artmasına neden oldu. BIST 100 endeksi günü yüzde 6,05 düşüşle 13.163 puandan tamamlarken, bankacılık hisselerinde görülen sert gerileme dikkat çekti. Bankacılık endeksinde düşüş oranı yüzde 8,63’e ulaştı.

Vadeli işlemler piyasasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, normal seansı yüzde 10,03 düşüşle 14.856 puandan kapattı. Akşam seansında da satış baskısı devam ederek 14.751 puan seviyelerinde işlem gördü.

Türkiye’nin risk priminde de artış gözlemlendi. 5 yıllık CDS priminin 361 baz puan üzerine çıkması, piyasalarda risk algısının yükseldiğini gösterdi. Aynı süreçte dolar/TL kuru sabah saatlerinde 45,74 seviyelerinde işlem gördü.

Gün içinde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve ticaret dengesi verileri takip edilirken, küresel tarafta Almanya büyüme verisi ve ABD Michigan tüketici güven endeksi piyasaların odağında yer aldı.

BORSA DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Borsa İstanbul’da kısa vadeli fiyatlamalar, son işlem günlerinde artan oynaklıkla birlikte yüksek volatilite içinde seyretmeye devam etmektedir. Özellikle vadeli piyasalar ve spot endeksteki sert hareketler, fiyatlamaların haber akışına duyarlılığını artırmıştır.

Dün gerçekleşen sert düşüşün ardından endeks kontratlarında aşağı yönlü hareketlerin sürdüğü görülürken, gün içi işlemlerde 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri destek, 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri ise direnç olarak takip edilmektedir.

Piyasalarda işlem akışı; yurt içi ekonomik veri seti, küresel risk iştahı, para politikası beklentileri ve jeopolitik gelişmelerle birlikte şekillenmektedir. Aynı zamanda döviz kurları ve CDS risk primi de fiyatlamalarda belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır.

BIST 100 endeksinde işlem gören sektörler bazında ise bankacılık hisseleri, endeks hareketliliğinde belirleyici rol oynamaktadır. Son işlem günlerinde bankacılık endeksinde görülen sert düşüşler, genel endeks performansına da yansımıştır.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR

Borsa İstanbul’da yaşanan gerilemenin arka planında hem iç hem de dış piyasalara ilişkin birden fazla faktör etkili olmaktadır. Son işlem günlerinde öne çıkan gelişmeler, satış baskısının artmasına neden olan temel başlıklar olarak öne çıkmaktadır.

Piyasalarda fiyatlamaları etkileyen başlıca unsurlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Siyasi gelişmeler ve yargı süreçlerine ilişkin haber akışı

Bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satış baskısı

CDS risk primindeki yükseliş ve risk algısındaki artış

Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketler

Küresel piyasalardaki belirsiz veri akışı ve dalgalı risk iştahı

Özellikle son işlem gününde CHP kurultay davasına ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası artan belirsizlik algısı, piyasada satışların hızlanmasına neden olmuştur. Bu gelişme sonrası BIST 100 endeksinde sert düşüşler görülürken, bankacılık sektörü hisselerinde kayıplar daha belirgin hale gelmiştir.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONRASI RAPOR AÇIKLANDI

Zirve sonrası yayımlanan raporda ise şu ifadeler yer aldı; "Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

"GEREKLİ TÜM ADIMLAR EŞGÜDÜM İÇİNDE ATILACAK"

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."