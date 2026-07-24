BİM Aktüel 28 Temmuz 2026! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta indirimdekiler neler?

Haftanın aktüel ürün listesi, mutfak ihtiyaçlarından temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün grubunu kapsıyor. Kampanya kapsamında tekli ürünlerin yanı sıra çoklu paketler, büyük boy ambalajlar ve farklı çeşitlerden oluşan seçenekler satışa sunulacak. Bim Aktüel 28 Temmuz 2026 ürünleri neler? İşte BİM Aktüel 28 Temmuz 2026 kataloğu...

BİM AKTÜEL 28 TEMMUZ 2026

28 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler arasında 250 gramlık kavrulmuş Antep fıstığı 290 TL, çiğ badem 159 TL, iri kırık ceviz içi 139 TL, kavrulmuş kaju 159 TL ve kavrulmuş zarlı kaju 195 TL fiyatla yer alıyor. İçecek grubunda 1 litrelik karpuz aromalı limonata 27,50 TL, şeftali aromalı soğuk çay 25 TL, gazlı içecek 32,50 TL, 2,5 litrelik portakal aromalı gazlı içecek 59,50 TL, 2,5 litrelik karışık meyve aromalı gazoz 45 TL ve 1 litrelik naneli karışık meyveli içecek 52 TL’den satışa çıkacak.