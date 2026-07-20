Haberler

BİM Aktüel 24 Temmuz 2026! BİM Cuma aktüel ürünler neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM Aktüel 24 Temmuz 2026! BİM Cuma aktüel ürünler neler var, hangi ürünler indirimde?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİM aktüel ürünler 24 Temmuz listesi açıklandı. Bir market zincirinde 24 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren satışa sunulacak aktüel ürünler açıklandı. Üç sayfadan oluşan katalogda bardak ve sofra ürünlerinden saklama kaplarına, mutfak ve banyo gereçlerinden temizlik ekipmanlarına, ev tekstilinden kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Ürünler set ve adet seçenekleriyle farklı fiyatlardan raflardaki yerini alacak. İşte BİM Aktüel 24 Temmuz 2026...

24 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Katalogda mutfak, banyo, temizlik, ev tekstili ve giyim kategorilerine ait ürünler yer aldı.  Bim Aktüel 24 Temmuz 2026 ürünler...

24 TEMMUZ 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

Katalogda yer alan ürünler 24 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. Ürünler mutfak, banyo, temizlik, sofra, ev tekstili ve giyim kategorilerinden oluşuyor.

Yaklaşık 350 cc kapasiteli meşrubat bardağı çeşitlerinin adedi 35 TL’den satılacak. Mutfak ve banyo ürünleri grubundaki farklı çeşitler 35 TL, tek fiyat fırça çeşitleri ise 25 TL olarak katalogda yer alıyor.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan zehir taciri turizm cennetimizde enselendi

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Komşuda büyük felaket! Yanarak can verdiler
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...