BİM Aktüel 24 Temmuz 2026! BİM Cuma aktüel ürünler neler var, hangi ürünler indirimde?

24 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Katalogda mutfak, banyo, temizlik, ev tekstili ve giyim kategorilerine ait ürünler yer aldı. Bim Aktüel 24 Temmuz 2026 ürünler...

24 TEMMUZ 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

Katalogda yer alan ürünler 24 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. Ürünler mutfak, banyo, temizlik, sofra, ev tekstili ve giyim kategorilerinden oluşuyor.

Yaklaşık 350 cc kapasiteli meşrubat bardağı çeşitlerinin adedi 35 TL’den satılacak. Mutfak ve banyo ürünleri grubundaki farklı çeşitler 35 TL, tek fiyat fırça çeşitleri ise 25 TL olarak katalogda yer alıyor.