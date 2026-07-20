BİM Aktüel 24 Temmuz 2026! BİM Cuma aktüel ürünler neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel ürünler 24 Temmuz listesi açıklandı. Bir market zincirinde 24 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren satışa sunulacak aktüel ürünler açıklandı. Üç sayfadan oluşan katalogda bardak ve sofra ürünlerinden saklama kaplarına, mutfak ve banyo gereçlerinden temizlik ekipmanlarına, ev tekstilinden kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Ürünler set ve adet seçenekleriyle farklı fiyatlardan raflardaki yerini alacak. İşte BİM Aktüel 24 Temmuz 2026...
24 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Katalogda mutfak, banyo, temizlik, ev tekstili ve giyim kategorilerine ait ürünler yer aldı. Bim Aktüel 24 Temmuz 2026 ürünler...
24 TEMMUZ 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER
Katalogda yer alan ürünler 24 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. Ürünler mutfak, banyo, temizlik, sofra, ev tekstili ve giyim kategorilerinden oluşuyor.
Yaklaşık 350 cc kapasiteli meşrubat bardağı çeşitlerinin adedi 35 TL’den satılacak. Mutfak ve banyo ürünleri grubundaki farklı çeşitler 35 TL, tek fiyat fırça çeşitleri ise 25 TL olarak katalogda yer alıyor.