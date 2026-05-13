BİM Aktüel 15 Mayıs kataloğu! (PDF) Klima, bisiklet, kamera, soğutucu bu hafta BİM'de neler var?

Market zincirinin 15 Mayıs tarihli aktüel kataloğunda ev yaşamı, ulaşım, mutfak, otomotiv ve teknoloji kategorilerinde geniş ürün listesi yer aldı. Farklı fiyat aralıklarında hazırlanan katalogda taksitli satış seçenekleri bulunan ürünler de dikkat çekti.

BİM AKTÜEL 15 MAYIS

15 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak ürünler arasında mutfak ekipmanları geniş yer kapladı. Çelik derin tencere, karnıyarık tenceresi, düdüklü tencere seti, wok tava, çelik satır, şef bıçağı ve farklı bıçak çeşitleri katalogda yer aldı. Ayrıca cam kupa, semaver çay bardağı, borcam tencere, saklama kapları, güveç setleri, süzgeç ve dolma kapağı gibi mutfak ürünleri de raflara gelecek ürünler arasında sıralandı. Taşıma sepeti, gravürlü baharatlık ve kurabiyelik çeşitleri de katalogdaki ev ürünleri arasında bulundu.

Katalogda seyahat ve tekstil ürünleri için de geniş bölüm ayrıldı. ABS valiz çeşitleri büyük, orta ve küçük boy seçenekleriyle listede yer aldı. Pasaport kılıfı, valiz etiketi, masa örtüsü, koltuk örtüsü ve mutfak önlüğü gibi ürünler de satışa sunulacak ürünler arasında bulunuyor. Kadın ve erkek eva sandalet modelleri, yastık kılıfı, çorap çeşitleri ve farklı beden seçenekleri bulunan iç giyim ürünleri de katalogda yer aldı. Hobi ürünleri bölümünde punch nakış kitleri, keçe oyuncak yapım kitleri ve çocuklara yönelik el kuklası kitleri de satış listesine dahil edildi.