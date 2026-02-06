BEST BRANDS HALKA ARZ TARİHLERİ: Best Brands (BESTE) halka arz kaç lot verir? Best Brands halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

SPK onayını alan Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE), bugün itibarıyla halka arz sürecini başlattı. Güneş enerjisi odaklı yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, Borsa İstanbul'da güçlü bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor. Peki, Best Brands (BESTE) halka arz kaç lot verir? Best Brands halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? Detaylar...

BEST BRANDS HALKA ARZ TARİHLERİ

Best Brands'in halka arz süreci, 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde yatırımcıların talep toplamasıyla başlayacak. Şirket, talep toplama aşamasında 14,70 TL sabit fiyat üzerinden işlemleri gerçekleştirecek ve toplam halka arz büyüklüğü 802 milyon TL olarak belirlendi.

Halka arz işlemleri Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütülecek. İki günlük talep toplama sürecinde yatırımcılar, arz miktarına göre pay alabilecek ve şirketin yeni ortakları arasında yer alma fırsatına sahip olacak.

Halka arz takviminin kesinleşmesiyle birlikte yatırımcılar, Best Brands halka arz talep toplama tarihleri konusunda net bilgiye ulaşabiliyor. Bu tarihlerin piyasada hareketliliği artırması ve yatırımcı ilgisini yönlendirmesi bekleniyor.

BEST BRANDS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda dağıtılacak lot sayısı, yatırımcı talebine bağlı olarak değişiyor. Best Brands'in eşit dağıtım modeliyle payları yatırımcılara sunulacak. Örnek dağılım aşağıdaki gibidir:

150 Bin katılım → 364 Lot (5.350 TL)

250 Bin katılım → 218 Lot (3.204 TL)

350 Bin katılım → 155 Lot (2.278 TL)

500 Bin katılım → 110 Lot (1.617 TL)

700 Bin katılım → 78 Lot (1.146 TL)

1.1 Milyon katılım → 50 Lot (735 TL)

1.6 Milyon katılım → 34 Lot (499 TL)

2.2 Milyon katılım → 25 Lot (367 TL)

Bu dağılım tamamen eşit dağıtım prensibine dayanıyor ve yatırımcıların talep ettikleri pay miktarına göre hesaplanıyor. Böylece daha fazla katılım sağlayan yatırımcılar, arzdan adil bir şekilde pay alabiliyor.

BEST BRANDS HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları üzerinden talepte bulunabilecek.

Talep toplama süreci sırasında aracı kurumlar ve bankalar, yatırımcılara kolay ve güvenli bir erişim sağlıyor. Yatırımcılar, online veya şubeler üzerinden Best Brands halka arzına katılabilir ve pay alabilir. Bu sayede halka arz süreci tüm yatırımcılar için erişilebilir hale geliyor.

BEST BRANDS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri, Best Brands halka arz katılım endeksine uygun mu sorusuydu. SPK onayı ve Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Best Brands'in katılım endeksine uygun olduğu kesinleşti.

Bu durum, özellikle katılım endeksi yatırımcılarının dikkatini çeken önemli bir kriter. Endekse uygunluğu sayesinde, yatırımcılar hem enerji sektörüne yatırım yapabilir hem de portföylerini çeşitlendirebilir.

NOT : Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!