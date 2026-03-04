Beşiktaş - Rizespor maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. İşte Beşiktaş - Rizespor maç kadrosu...

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Rizespor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş - Rizespor maç kadroları ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Orkun, Ndidi, Cerny, Rashica, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebuda, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Ali Sowe.

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi.

Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.