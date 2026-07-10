Beşiktaş Mattersburg maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Mattersburg kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ MATTERSBURG ÖZET

Beşiktaş Mattersburg maç özetini maçın ardından S Sport Plus resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Mattersburg maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MATTERSBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Mattersburg maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.