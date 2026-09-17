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Beşiktaş Marsilya maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Marsilya kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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Beşiktaş Marsilya maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Marsilya kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Beşiktaş Marsilya özet izle! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu karşılaşma sona erdi. Beşiktaş Marsilya canlı maç yayınını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyredebilecek. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Marsilya maçı özeti izle video araştırması yapıyor. Beşiktaş Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Beşiktaş Marsilya UEFA Avrupa Ligi maç özeti! İşte, Beşiktaş Marsilya özet videosu!

Beşiktaş Marsilya maç özeti izle! Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşma sona erdi. Beşiktaş Marsilya canlı maç yayınını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyredebilecek. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Marsilya maçı özeti izle video araştırması yapıyor. Detaylar...

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş Marsilya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Beşiktaş Marsilya özet bölümünde yer alan bilgilerden Beşiktaş Marsilya geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz.  

BEŞİKTAŞ MARSİLYA ÖZET

Beşiktaş Marsilya maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Marsilya maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Marsilya maçı canlı olarak TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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