Beşiktaş - Marsilya maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş - Marsilya maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş Marsilya maç saati yaklaştıkça maç kadroları da belli olmaya başladı. Beşiktaş Marsilya ilk 11 kimler var, sakat ve cezalı oyuncular açıklanıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri ve yedekleri duyuruluyor. İşte Beşiktaş Marsilya maç kadrosu ilk 11 ve detaylar...
Beşiktaş Marsilya maç kadroları, maç öncesi teknik direktörler tarafından esame listesi olarak bildiriliyor. İşte Beşiktaş Marsilya maç kadrosu ilk 11'ler ve maçın ayrıntıları...
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇ KADROSU
Beşiktaş - Marsilya maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş - Marsilya maç kadroları ise şöyle:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.
Marsilya: De Lange, Garcia, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Hojberg, Harit, Abdelli, Abdallah, Gouiri, Paixao.
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.
Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.