Beşiktaş Gyirmot maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Gyirmot kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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BEŞİKTAŞ GYİRMOT MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ GYİRMOT ÖZET

Beşiktaş Gyirmot maç özeti maçın yayıncısı olmadığı için hiçbir kanal ya da platformda yayınlanmadı. Taraftarlarca Beşiktaş'ın resmi kanallarından mücadelenin gollerinin yayınlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GYİRMOT MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Gyirmot maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin'den geldi.