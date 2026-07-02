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Beşiktaş Gyirmot maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Gyirmot kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Beşiktaş Gyirmot maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Gyirmot kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Beşiktaş Gyirmot maç özeti izle! Beşiktaş Gyirmot maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Gyirmot maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

BEŞİKTAŞ GYİRMOT MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş Gyirmot maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Beşiktaş Gyirmot özet bölümünde yer alan bilgilerden Beşiktaş Gyirmot geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. 

BEŞİKTAŞ GYİRMOT ÖZET

Beşiktaş Gyirmot maç özeti maçın yayıncısı olmadığı için hiçbir kanal ya da platformda yayınlanmadı. Taraftarlarca Beşiktaş'ın resmi kanallarından mücadelenin gollerinin yayınlanması bekleniyor. 

BEŞİKTAŞ GYİRMOT MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Gyirmot maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin'den geldi.

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