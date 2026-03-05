Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Beşiktaş JK ile Galatasaray SK arasındaki derbi, her sezon olduğu gibi bu yıl da futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşmaların başında geliyor. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev mücadele, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirmesi açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? BJK GS derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Beşiktaş–Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak.

İki dev kulübü karşı karşıya getirecek mücadele 7 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sezonun kritik haftalarından birinde oynanacak bu karşılaşma, lig sıralamasını ve şampiyonluk yarışındaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

Sezonun ilerleyen bölümünde alınacak puanların önemi düşünüldüğünde, derbi yalnızca üç puan mücadelesi olmanın ötesinde psikolojik üstünlüğün de belirleyicisi olacak.

BJK GS DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev karşılaşma 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, hafta sonu futbol programının en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Derbi atmosferinin yoğun şekilde hissedileceği bu karşılaşma, hem statta yer alacak taraftarlar hem de ekran başındaki milyonlar için sezonun en heyecanlı maçlarından biri olmaya aday.

BJK GS DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Dev derbi, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Beşiktaş Park'ta gerçekleştirilecek.

BJK GS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı. Federasyonun duyurusuna göre, Beşiktaş–Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek.