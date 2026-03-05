Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele öncesinde gözler sadece iki dev kulübün kadrolarına değil, aynı zamanda karşılaşmayı yönetecek hakeme de çevrilmiş durumda. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi kim? Ozan Ergün kimdir? Ozan Ergün Galatasaray ve Beşiktaş karnesi! Detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Galatasaray derbisini yönetecek hakem Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. TFF'nin duyurusuna göre karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Dev mücadelede Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma, 7 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak. Haftaya 4. sırada giren Beşiktaş ile lider konumda bulunan Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele, hem puan tablosu hem de şampiyonluk yarışının seyri açısından büyük önem taşıyor.

Hakem Ozan Ergün'ün bu önemli karşılaşmaya atanması sonrası futbolseverler, genç hakemin kariyerini ve iki büyük takımla ilgili geçmiş istatistiklerini mercek altına aldı.

OZAN ERGÜN KİMDİR?

Ozan Ergün, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Ergün, Türk futbolunda hızla yükselen genç hakemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Alt liglerde kazandığı tecrübenin ardından profesyonel liglerde görev almaya başlayan Ergün, Süper Lig'deki ilk maçını 16 Nisan 2022 tarihinde yönetti. Bu tarihten sonra Süper Lig başta olmak üzere Türkiye'nin farklı profesyonel liglerinde düzenli olarak görev almaya devam etti.

OZAN ERGÜN GALATASARAY KARNESİ

Ozan Ergün'ün kariyerinde Galatasaray maçları dikkat çekici bir istatistik ortaya koyuyor. Ergün, bugüne kadar Galatasaray'ın toplam 6 karşılaşmasını yönetti.

Bu maçların tamamında sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Böylece Galatasaray, Ozan Ergün'ün düdük çaldığı karşılaşmalarda yüzde 100 galibiyet oranı yakalamış durumda.

Bu süreçte Galatasaray'ın disiplin istatistikleri de şu şekilde:

8 sarı kart

1 kırmızı kart

1 kazanılan penaltı

Rakip takımlar ise bu maçlarda toplam 12 sarı kart, 1 sarı karttan kırmızı ve 1 direkt kırmızı kart gördü.

Ozan Ergün'ün yönettiği Galatasaray karşılaşmaları ve sonuçları şöyle:

8 Şubat 2026 – Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray

22 Kasım 2025 – Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği

15 Ağustos 2025 – Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük

3 Mayıs 2025 – Galatasaray 4:1 Sivasspor

11 Nisan 2025 – Samsunspor 0:2 Galatasaray

14 Mart 2025 – Galatasaray 4:0 Antalyaspor

Bu sonuçlar, Ergün'ün yönettiği Galatasaray maçlarında sarı-kırmızılıların oldukça başarılı bir grafik çizdiğini ortaya koyuyor.

OZAN ERGÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ozan Ergün'ün Beşiktaş maçlarındaki performansı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Genç hakem, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 6 maçında görev aldı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş, Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda henüz mağlubiyet yaşamadı.

Disiplin istatistiklerine bakıldığında ise:

Beşiktaş toplam 12 sarı kart gördü

Rakip takımlar da 12 sarı kart gördü

Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş karşılaşmaları şu şekilde:

22 Şubat 2026 – Beşiktaş 4:0 Göztepe

19 Ocak 2026 – Beşiktaş 1:0 Kayserispor

22 Ekim 2025 – Konyaspor 0:2 Beşiktaş

19 Nisan 2025 – Göztepe 1:1 Beşiktaş

4 Şubat 2025 (Ziraat Türkiye Kupası) – Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor

3 Ocak 2025 – Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş

Bu veriler, Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş maçlarında siyah-beyazlıların da yenilgi yaşamadığını gösteriyor