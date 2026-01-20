Beşiktaş Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Sultanlar Ligi'nde haftanın en önemli randevularından biri olan Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana karşılaşması, hem puan tablosu hem de ezeli rekabet açısından büyük önem taşıyor. Maçı canlı izlemek isteyen voleybolseverler, müsabakanın yayın saati, kanal bilgileri ve internet üzerinden erişim imkanlarını sorgulamaya başladı. Milyonların kilitlendiği bu dev derbinin hangi kanaldan naklen yayınlanacağı ve şifresiz izleme yolları haberimizde netlik kazanıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği an geldi! TVF Sultanlar Ligi'nde devlerin randevusu İstanbul'da sahne alıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana, file önünde kozlarını paylaşmak için Burhan Felek'te karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolundaki bu kritik derbinin yayın detayları, saati ve şifresiz izleme yolları belli oldu.

TVF Sultanlar Ligi'ndeki bu nefes kesen derbi, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, voleybolun kalbinin attığı bu mücadeleyi herhangi bir şifreye gerek duymadan, ulusal kanal üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle takip edebilecek.

TRT SPOR CANLI İZLE: PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana mücadelesini televizyondan izlemek isteyen taraftarlar için platform numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve TRT'nin resmi internet sitesi aracılığıyla dünyanın her yerinden kesintisiz erişim sağlanabilecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MEDICANA DERBİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İstanbullu iki dev ekibin karşılaşacağı müsabaka, 20 Ocak Salı günü (bugün) oynanacak. Hakemin başlama düdüğü saat 19:00'da çalacak. Her iki takımın da sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını güçlendirmek istediği bu maç, haftanın en önemli maçı olarak gösteriliyor.

MAÇIN ADRESİ: BURHAN FELEK SPOR SALONU

Beşiktaş ve Fenerbahçe Medicana arasındaki bu zorlu randevu, İstanbul'un voleybol kalbi olan Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Derbi atmosferinin en üst seviyede yaşanacağı salonda, taraftarların tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.