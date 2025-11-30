Haberler

Beşiktaş Fatih Karagümrük maç kadrosu! Beşiktaş Fatih Karagümrük ilk 11'ler açıklandı mı?

Beşiktaş Fatih Karagümrük maç kadrosu! Beşiktaş Fatih Karagümrük ilk 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
Beşiktaş ve Fatih Karagümrük arasında gerçekleşecek olan futbol maçının ilk 11'leri merak konusu oldu. Taraftarlar, takımlarının maç kadrosunu ve ilk 11'leri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Fatih Karagümrük ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Fatih Karagümrük muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı öncesi, siyah-beyazlı ekipte kadro planlaması merak konusu oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlık, cezalı ve form durumu gibi kriterleri göz önünde bulundurarak mücadeleye güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Fatih Karagümrük ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Fatih Karagümrük muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Beşiktaş – Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi taraftarlar ve spor otoriteleri ilk 11'in açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımını sahaya çıkarmadan önce son antrenmanlarda denemeler yapmayı tercih ediyor.

Ancak kulüpten gelen bilgiler ve saha çalışmaları ışığında Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i şu şekilde öngörülüyor:

Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Jurasek, Orkun, Ndidi, Cengiz, Cerny, Jota, Toure

Bu diziliş, hem orta sahada hem de hücum hattında dengeyi korumayı amaçlıyor. Orkun Kökçü'nün dönüşü, takımın orta saha dinamiklerini güçlendirecek önemli bir hamle olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK, CEZALI, SAKAT?

Siyah-beyazlı ekipte sakatlık ve ceza nedeniyle üç oyuncu Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Bu durum, teknik ekibin kadro tercihlerinde belirleyici olacak.

SAKAT OYUNCULAR

Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal, sakatlık sonrası saha çalışmalarına başlasa da maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Rafa Silva, uzun süredir takımla antrenmanlara çıkmıyor ve bu mücadelede de görev alamayacak.

CEZALI OYUNCULAR

Önceki maçlarda kırmızı kartla cezalı duruma düşen oyuncular, mücadelede görev yapamayacak. Bu isimlerden Orkun Kökçü, iki maçlık cezasını tamamladı ve Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yeniden sahaya dönmeye hazırlanıyor.

DÖNÜŞ YAPAN OYUNCULAR

Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart nedeniyle sahada yer alamamıştı. Antalyaspor ve Samsunspor maçlarını kaçıran Orkun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda iki maç aradan sonra yeniden siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

