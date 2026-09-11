Beşiktaş - Erzurumspor FK maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş Erzurumspor maç kadroları, maç öncesi teknik direktörler tarafından esame listesi olarak bildiriliyor. İşte Beşiktaş Erzurumspor maç kadrosu ilk 11'ler ve maçın ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR FK MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Erzurumspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş - Erzurumspor maç kadroları ise şöyle:

Beşiktaş: Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Poku, Trossard, Hyeon Gyu.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Mustafa, Sefa, Baiye, Rodriguez, Eren.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta 4 puan topladı.