Beşiktaş Çorum FK maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Çorum FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ ÇORUM FK MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Çorum FK maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Çorum FK maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Çorum FK maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

BEŞİKTAŞ ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş Çorum FK maçı İstanbul şehrinde bulunan Tüpraş stadyumda oynanacak.