Beşiktaş 11'i! ZTK Kocaelispor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu?

Kocaelispor Beşiktaş maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Kocaelispor Beşiktaş ilk 11'ler açıklanıyor. Kocaelispor Beşiktaş muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU İLK 11

Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu açıklandı:

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim, Toure.

KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA?

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.