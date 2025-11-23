Haberler

Beşiktaş 11'i! Maç kadrosu Beşiktaş Samsunspor ilk 11'ler açıklandı mı?

Beşiktaş 11'i! Maç kadrosu Beşiktaş Samsunspor ilk 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
Beşiktaş Samsunspor 11'ler! Beşiktaş Samsunspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Samsunspor ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Samsunspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Süper Lig'in heyecan dolu haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, sezonun kritik maçlarından birinde sahaya güçlü bir kadro çıkmayı planlarken, sakatlık ve ceza durumları bazı oyuncuları ilk 11 dışında bırakıyor. Peki, Beşiktaş Samsunspor ilk 11'ler açıklandı mı? Maç kadrosuna dair detaylar haberimşzde!

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR İLK 11

Beşiktaş, son maçlarında uyguladığı stratejiyi Samsunspor karşısında da sürdürmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe derbisine benzer bir 11 ile sahaya çıkması beklenen siyah-beyazlı takımda, forvet pozisyonunda Tammy Abraham yerine El Bilal Toure görev alacak. Savunmada ise Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Jota Silva'nın oluşturduğu üçlü görev yapacak. Orta sahada Wilfred Ndidi ve Kartal Kayra'nın kontrolü sağlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i:

Ersin, Paulista, Emirhan Topçu, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, El Bilal Toure

Samsunspor cephesinde ise teknik ekip, eksiklere rağmen sahada dengeli bir kadro oluşturmayı planlıyor. Takımın kaleyi koruyan ismi Okan Kocuk olurken, savunmada Van Drongelen ve Zeki Yavru kritik görevler üstlenecek. Orta sahada Makoumbou ve Emre Kılınç, hücum organizasyonlarında kilit rol oynayacak.

Samsunspor'un muhtemel ilk 11'i:

Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Zeki Yavru, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Soner Aydoğdu, Anthony Musaba, Moundilmadji

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kırmızı kart cezası devam eden Orkun Kökçü de sahada yer alamayacak. Bu durum teknik direktörün taktiksel planlamasında bazı değişiklikleri zorunlu kılıyor.

Samsunspor'da ise Coulibaly, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin tedavi süreçlerini sürdürüyor. Bunun yanında bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel de karşılaşmada görev yapamayacak. Bu eksikler, Samsunspor'un hem hücum hem de savunma hattında alternatif arayışına girmesine neden oluyor.

Eksik oyuncuların detayları şu şekilde:

Beşiktaş: Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal, Orkun Kökçü

Samsunspor: Coulibaly, Sousa, Ceesay, Bedirhan Çetin, Celil Yüksel

