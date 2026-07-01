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Benzine motorine zam var mı? 2 Temmuz Akaryakıta bu gece zam son dakika var mı, gelecek mi?

Benzine motorine zam var mı? 2 Temmuz Akaryakıta bu gece zam son dakika var mı, gelecek mi?
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Benzin mazota zam var mı? Son dakika küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dip seviyeleri görmesiyle akaryakıtta indirim beklentisi güçlenirken, yurt içinde fiyat tabelalarına ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi. Mazota zam var mı? LPG için beklenen indirimin pompaya yansıması beklenirken, benzin tarafında maliyet artışı kaynaklı yeni fiyat değişikliği konuşulmaya başlandı. Peki, Akaryakıta zam var mı? Detaylar...

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklikler, benzin ve LPG tarafında yeni hesaplamaları beraberinde getirdi. Benzine zam var mı? Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından tüketicinin gözü pompa fiyatlarına çevrilirken, sektör kaynaklarından gelen bilgilerle benzin fiyatlarına ilişkin yeni tablo gündeme taşındı.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıtta benzin için zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinde 2,19 TL’lik maliyet artışı hesaplandı ancak eşel mobil sistemi kapsamında bu artışın tamamının pompaya yansımayacağı, 55 kuruşluk bölümünün satış fiyatlarına ekleneceği aktarıldı. Gazeteci Olcay Aydilek de benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 2,19 TL zam göründüğünü, eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutarın 55 kuruş olduğunu duyurdu.

Akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi özellikle küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından gündeme gelmişti. Bu süreçte LPG’ye gelmesi beklenen 52 kuruşluk indirim henüz pompaya yansımadan benzin tarafında zam haberi geldi. Vergilerin bir kısmından feragat edilerek fiyat artışının tüketiciye daha sınırlı yansıtılmasını sağlayan eşel mobil sistemiyle birlikte, benzindeki 2,19 TL’lik artışın 55 kuruş olarak pompa fiyatlarına eklenmesi bekleniyor.

2 TEMMUZ BU GECE BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

2 Temmuz gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında 55 kuruşluk artışın pompaya yansıması bekleniyor. Verilen bilgilere göre benzinde hesaplanan 2,19 TL’lik zam, eşel mobil sistemi nedeniyle doğrudan pompa fiyatlarına tam tutarıyla eklenmeyecek. Bu kapsamda İstanbul’da ortalama benzin litre fiyatının 62,84 TL’ye, Ankara’da 63,78 TL’ye, İzmir’de 64,05 TL’ye ve doğu illerinde ortalama 65,40 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Motorin tarafına ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir zam tutarı yer almıyor. Haber konusu kapsamında aktarılan fiyat değişikliği benzin ve LPG başlıklarında yoğunlaşıyor. LPG için 52 kuruşluk indirim beklentisi gündemde bulunurken, benzin tarafında eşel mobil sistemi sonrası pompaya yansıyacak 55 kuruşluk artışla birlikte akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelalarının yeniden değişmesi bekleniyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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