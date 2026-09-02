Haberler

Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 3 Eylül güncel benzin motorin akaryakıt fiyatları!

Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 3 Eylül güncel benzin motorin akaryakıt fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 Eylül bu gece akaryakıta, benzine zam var mı son dakika sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları her gün gece yarısından sonra düzenlenmekte. İşte benzine, motorine, mazota, LPG'ye zam ve indirim var mı, varsa ne zaman? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

02.09.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 74,36 TL

Motorin TL/lt: 81,07 TL

Fuel Oil TL/Kg: 46,98 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.  

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Bahçeli'den dikkat çeken 'Amedspor' açıklaması

Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor çıkışı! Bir konuya çok kızdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza

Düğünden sonra böyle gözaltına alındılar
Trump, Hürmüz Boğazı için önerdiği “Trump Boğazı” isminden geri adım attı: Sadece bir şakaydı

Trump, Hürmüz için istediği çılgın projeden çabuk geri adım attı
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Felaket başladığında kadraja girmiş! Son görüntüleri bu oldu
Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu

İfadeye çağrılan Melih Gökçek, Murat Ağırel hakkında harekete geçti
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet