Buz yüzme dünyasında Türkiye'nin gururu haline gelen Bengisu Avcı, Finlandiya'nın Oulu kentinde düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. 200 metre kurbağalama 30-39 yaş kategorisinde 3.07.83'lük derecesiyle dünya rekoru kıran Bengisu Avcı, aynı zamanda altın madalyanın da sahibi oldu. Peki, Bengisu Avcı kimdir? Dünya rekoru kıran Bengisu Avcı kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

DÜNYA REKORU KIRAN BENGİSU AVCI KİMDİR?

Uluslararası Kış Yüzme Birliği (IWSA) tarafından düzenlenen bu şampiyonaya 50 ülkeden 2 binden fazla sporcu katılırken, Türk sporcuları ilk iki gün içinde iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Bu organizasyon, Türkiye'nin buz yüzme branşında uluslararası alandaki prestijini artıran nadir etkinliklerden biri olarak kayıtlara geçti.

Bengisu Avcı, sadece 200 metre kurbağalamada değil, 100 metre kurbağalamada da 1.29.17'lik dereceyle dünya ikinciliğini elde ederek şampiyonadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Onun bu başarısı, genç Türk sporcular için büyük bir ilham kaynağı oldu.

BENGİSU AVCI KAÇ YAŞINDA?

Bengisu Avcı, 1996 yılında İzmir'de doğdu. 2026 yılı itibarıyla 30 yaşında olan Avcı, tam da 30-39 yaş kategorisinde kırdığı dünya rekoruyla yaşının getirdiği deneyim ve disiplini başarıyla birleştirdi.

BENGİSU AVCI NERELİ?

Bengisu Avcı, doğduğu şehir olan İzmir'in spor kültüründen erken yaşta etkilendi. Ailesi Meserret Avcı ve Hüseyin Avcı tarafından desteklenen Bengisu, İzmir'de başlayan yüzme yolculuğunu uluslararası arenaya taşıdı.

İzmir'de başlayan serüveni, kısa süre içinde Türkiye millî takımına kadar uzandı. 2011-2015 yılları arasında Türk millî takımında yer alarak birçok ulusal ve uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

BENGİSU AVCI EVLİ Mİ?

Verilen bilgiler ışığında Bengisu Avcı'nın evli olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle özel hayatıyla ilgili herhangi bir spekülasyona yer verilmemektedir.

BENGİSU AVCI'NIN ULUSLARARASI BAŞARILARI

Bengisu Avcı'nın kariyerinde dikkat çeken uluslararası başarılar şunlardır:

2016 yılında Napoli-Capri Adası arasındaki 34 kilometrelik parkuru yüzmek isteyen "Çılgın Türkler Yüzme Ekibi"ne katıldı.

2017'de Manş Denizi'ni yüzerek geçmeye çalıştı; 7 saatlik mücadele sonunda hipotermi nedeniyle parkuru tamamlayamadı, ancak daha önce 15 saat 47 dakikada geçilen etabı aşarak Türkiye rekoru kırdı.

Haziran 2023'te 48 kilometrelik Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Bu başarılar, Bengisu Avcı'nın sadece kısa mesafe yüzme değil, uzun mesafe ve zorlu şartlardaki açık su yüzme performansında da üstün yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor.