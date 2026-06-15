Belçika Mısır maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Belçika Mısır golleri kim attı, canlı maç anlatımı

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BELÇİKA MISIR MAÇI KAÇ KAÇ?

Belçika Mısır maçı 1-0'lık Mısır üstünlüğüyle devam ediyor.

BELÇİKA MISIR MAÇI CANLI İZLE

Belçika Mısır maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BELÇİKA MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika Mısır maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

BELÇİKA MISIR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Belçika Mısır maçı Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.