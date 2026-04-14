Bekçi alımı 2026 yapılacak mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle birlikte bekçilik mesleğine giriş koşulları ve görev süreçleri yeniden şekillendirildi.

BEKÇİ ALIMI 2026

2026 yılına ilişkin bekçi alımı takvimiyle ilgili resmi bir kontenjan ilanı yayımlanmadı. Yeni yönetmelik değişikliğinin ardından adaylar alım sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak çarşı ve mahalle bekçiliği için henüz duyurulmuş bir alım planı bulunmuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, doğrudan alım ilanı içermese de mesleğe giriş şartlarını ve görev esaslarını yeniden belirledi. Bu kapsamda bekçilik için başvuru yapmayı planlayan adaylar açısından mevcut kriterlerin güncellenmiş hali netleşmiş oldu ve süreçle ilgili beklentiler yeni düzenleme çerçevesinde şekillenmeye başladı.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımına ilişkin tarih bilgisi konusunda yetkili kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. 2026 yılı için belirlenmiş bir başvuru takvimi bulunmazken, adaylar olası duyurular için resmi kanalları takip etmeyi sürdürüyor.

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru sürecine dair beklentiler artarken, alım tarihine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bu nedenle başvuru sürecinin ne zaman başlayacağına dair net bir takvim bulunmuyor.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI

Yeni düzenleme ile birlikte çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuru şartlarında bazı güncellemeler yapıldı. Adayların en az lise mezunu olması ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ile 31 arasında olacak şekilde yeniden belirlendi. Bunun yanında askerlik ve ikamet şartı da başvuru kriterleri arasında yer aldı.

Çalışma koşulları da yönetmelik kapsamında yeniden düzenlendi. Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenirken, personel yetersizliği ve görev yoğunluğu gibi nedenlerle bu süre vali onayıyla en fazla 56 saate kadar çıkarılabilecek. Günlük çalışma saatleri genel olarak gece saatlerini kapsayacak şekilde planlanırken, olağanüstü durumlarda farklı saat dilimlerinde görev verilebilecek.