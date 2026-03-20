Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş planlarını son güne bırakan ya da eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma durumunu yakından takip ediyor. Türkiye genelinde geniş mağaza ağıyla hizmet veren Migros, özellikle bayram arifesi ve bayramın ilk günü açık olup olmadığıyla en çok merak edilen market zincirleri arasında yer alıyor. Peki, Bayramda Migros açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı'nın 1. günü Migros açık mı? Detaylar...

BAYRAMDA MİGROS AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı süresince Migros mağazalarının çalışma durumu, alışveriş planı yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Bayram öncesindeki son gün olan arefede Migros, yoğun talebi karşılamak adına tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor.

Ancak bayramın ilk günü için mağazaların açık olup olmayacağı en kritik soru olarak öne çıkıyor. Genel uygulamalara bakıldığında, birçok zincir markette olduğu gibi Migros'ta da bayramın ilk günü sınırlı hizmet ya da kapalı olma durumu söz konusu olabiliyor. Bu nedenle alışverişlerin arefe gününe kadar tamamlanması öneriliyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN 1. GÜNÜ MİGROS AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü Migros mağazalarının çalışma durumu, şubelere göre farklılık gösterebilir. Ancak verilen bilgiler doğrultusunda özellikle arefe gününde yoğun hizmet verildiği dikkat çekiyor ve bu da bayramın ilk günü için sınırlı hizmet ihtimalini güçlendiriyor.

Arefe günü (19 Mart Perşembe) Migros çalışma saatleri:

Açılış: 09:00 (Bazı şubelerde 08:00)

Kapanış: 22:00

Resmi tatilin öğleden sonra başlamasına rağmen Migros mağazalarının akşam saatlerine kadar açık kalması, bayram alışverişi yoğunluğunu karşılamaya yönelik bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle vatandaşların özellikle bayramın 1. günü oluşabilecek kapalı veya sınırlı hizmet ihtimaline karşı alışverişlerini arefe gününde tamamlamaları büyük önem taşıyor.