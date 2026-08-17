Batman Petrol Boluspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Batman Petrol Boluspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BATMAN PETROL BOLUSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Batman Petrol Boluspor maçı 1-0'lık Batman Petrol üstünlüğüyle devam ediyor.

BATMAN PETROL BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Batman Petrol Boluspor maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BATMAN PETROL BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Batman Petrol Boluspor maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

BATMAN PETROL BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Batman Petrol Boluspor maçı Batman şehrinde bulunan Batman Şehir isimli stadyumda oynanacak.