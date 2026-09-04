Başakşehir Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Başakşehir Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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BAŞAKŞEHİR GALATASARAY ÖZET

Başakşehir Galatasaray maç özetini maçın ardından Bein Sports resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir Galatasaray maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Başakşehir Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.