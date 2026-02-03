Barcelona maçı hangi kanalda? Albacete Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Albacete Barcelona maçı hangi kanalda? Albacete Barcelona Kral Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Albacete Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Albacete Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Albacete Barcelona maçı yayın bilgisi haberimizde...

ALBACETE BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Albacete Barcelona maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Albacete Barcelona maçını S Sport Plus kullanıcıları platform üzerinden şifresiz ve canlı izleyebilecek.

ALBACETE BARCEdwAÇI SAAT KAÇTA?

Albacete Barcelona maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.