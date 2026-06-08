Aziz Yıldırım, uzun yıllar Türk spor kamuoyunun gündeminde yer alırken özel hayatı da zaman zaman merak konusu olmuştur. Özellikle ilk eşi Yıldız Yıldırım ile olan evliliği ve aile yaşamına dair detaylar araştırılmaktadır. Peki, Aziz Yıldırım ilk eşi kimdir? Aziz Yıldırım'ın eski eşi Yıldız Yıldırım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

AZİZ YILDIRIM İLK EŞİ KİMDİR?

Aziz Yıldırım’ın ilk eşi, Yıldız Yıldırım’dır. Uzun yıllar süren evlilikleri boyunca kamuoyunun yakından tanıdığı bir aile hayatı sürmüşlerdir. Çift, evliliklerini uzun bir süre ayrı yaşamalarına rağmen resmî olarak devam ettirmiş, süreç sonunda ise yollarını ayırmıştır.

Aziz Yıldırım, uzun yıllar ayrı yaşadığı ilk eşi Yıldız Yıldırım ile olan evliliğini Nisan 2010’da sonlandırmıştır. Bu evlilikten Hande ve Gülşah adında iki kız çocukları bulunmaktadır.

AZİZ YILDIRIM'IN ESKİ EŞİ YILDIZ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Yıldız Yıldırım’ın yaşı hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış ve net bir bilgi bulunmamaktadır.

YILDIZ YILDIRIM NERELİ?

Yıldız Yıldırım’ın memleketi veya doğum yeri hakkında kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

YILDIZ YILDIRIM NE İŞ YAPIYOR?

Yıldız Yıldırım’ın mesleği veya güncel olarak hangi alanda faaliyet gösterdiğine dair kamuya açık güvenilir bir bilgi bulunmamaktadır.