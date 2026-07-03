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Avustralya Mısır hangi kanalda? Avustralya Mısır maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Avustralya Mısır hangi kanalda? Avustralya Mısır maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Avustralya Mısır maçı hangi kanalda belli oldu. Avustralya Mısır Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Avustralya Mısır maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Avustralya Mısır maçını hangi kanal veriyor? İşte Avustralya Mısır maçı yayın bilgisi!

Avustralya Mısır Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Avustralya Mısır maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Avustralya Mısır maçını hangi kanal veriyor? İşte Avustralya Mısır maçı yayın bilgisi haberimizde...

AVUSTRALYA MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralya Mısır maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Avustralya Mısır maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

AVUSTRALYA MISIR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avustralya Mısır maçı, Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

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Onur BAYRAM
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