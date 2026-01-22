Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Aston Villa, bu sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden biri olan Aston Villa, hem Premier Lig'deki istikrarlı grafiği hem de Avrupa sahnesindeki rekabetçi duruşuyla dikkat çekiyor. Avrupa Ligi'nde şu an 15 puanI olan İngiliz ekibi, bugün Fenerbahçe karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Peki, Aston Villa Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Aston Villa hangi ülkenin takımı, hangi ligde? Detaylar haberimizde.

ASTON VILLA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Aston Villa, Avrupa Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Şu an listede 3. sırada yer alan Aston Villa, 15 puana sahip. Bu konum, takımın hem grup aşamasındaki rekabet gücünü hem de ilerleyen turlarda iddialı olma potansiyelini gözler önüne seriyor. Avrupa arenasında tecrübeli teknik ekibi ve istikrarlı oyuncu kadrosu ile Aston Villa, bu sezonki Avrupa Ligi macerasında önemli bir rol oynuyor.

ASTON VILLA AVRUPA LİGİ PUANI KAÇ?

Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ndeki güncel performansı, toplam 15 puanla üçüncü sırada bulunmasını sağladı. Bu puan, takımın oynadığı maçlardaki istikrarını ve kritik anlarda aldığı sonuçları gösteriyor. Grup aşamasında sergilenen performans, İngiliz ekibinin Avrupa Ligi'ndeki iddiasını güçlendiriyor.

Aston Villa'nın puan tablosundaki yeri, hem taraftarlar hem de Avrupa futbol takipçileri için büyük önem taşıyor. Özellikle bugün oynanacak Fenerbahçe karşılaşması, takımın puan durumunu ve sıralamadaki konumunu doğrudan etkileyebilir. Bu maç, Aston Villa'nın Avrupa Ligi'nde yükselişe geçme fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

ASTON VİLLA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI HANGİ LİGDE?

Aston Villa, İngiltere'nin en üst seviye ligi olan Premier Lig'de mücadele eden köklü bir futbol kulübüdür. Bu sezon Premier Lig'deki performansı da Avrupa arenasındaki formunu destekliyor. Lig istatistikleri incelendiğinde Aston Villa'nın oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldığı görülüyor.

Premier Lig'deki bu başarı, takımın Avrupa Ligi'ndeki özgüvenini artırıyor. İngiliz futbolunun yüksek rekabet standartları, Aston Villa'nın hem yerel ligde hem de Avrupa sahnesinde güçlü bir şekilde var olmasını sağlıyor.

BUGÜNÜN AVRUPA LİGİ MAÇI: ASTON VİLLA – FENERBAHÇE

Aston Villa için kritik bir gün: bugün Fenerbahçe ile Avrupa Ligi karşılaşması oynanacak. Bu maç, hem taraftar heyecanı hem de puan tablosunda doğrudan etkisi nedeniyle büyük önem taşıyor. Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ndeki sıralaması ve puan durumu, bu maçın sonucuna göre değişebilir.