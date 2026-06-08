Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? SON DAKİKA! Asgari ücrete ne kadar ara zam yapılacak, ne açıklama yapıldı?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrete ne zaman ara zam gelecek, ne kadar olacak?” soruları milyonlarca çalışan tarafından araştırılırken, resmi açıklamalara ilişkin beklenti artmış durumda. Ekonomik gelişmeler ve enflasyon verileri doğrultusunda olası zam ihtimalleri kamuoyunun yakın takibinde yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

ASGARİ ÜCERTE ARA ZAM YAPILACAK MI?

İktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam konusuna son noktayı koydu. Asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmüyor, bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma söz konusu değil. Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık yapıldığını söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE BÜYÜK ERİME

Agari ücret, ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yılın sonundaki yüzde 30,89'un yaklaşık 2 puan üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 32'nin üzerini görebileceğini belirtiyor. Yüksek enflasyon asgari ücrette ciddi bir erimeye neden oldu. Yılın ilk beş ayında, 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 4 bin 663 TL'si eridi.

ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ 7 BİN LİRA ALTINDA KALDI

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, mayıs ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ay boyunca gıdaya yapması gereken zorunlu asgari harcama tutarını gösteren açlık sınırı 35 bin 174 TL oldu. Aynı dönemde yoksulluk sınırı da 114 bin 576 TL'ye yükseldi. 28 bin 75 TL olan asgari ücret, açlık sınırının 7 bin TL altında kaldı.

ARA ZAM ÇALIŞMASI YOK

Toplumda, hayat pahalılığının ortak şikayet konusu olduğu bu dönemde, milyonlarca çalışan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

ANKA Haber Ajansı, iktidar ve ekonomi çevreleriyle görüştü. Buna göre, asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmüyor, bu konuyla ilgili bir çalışma da söz konusu değil. Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık yapıldığını ifade etti.