Asgari ücrete ara zam SON DURUM! Asgari ücrete ara zam var mı? 2026 Temmuz Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

2026 yılının Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte milyonlarca çalışan tarafından en çok araştırılan konuların başında asgari ücrete ara zam beklentisi geliyor. Özellikle ekonomik gelişmeler ve yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte "Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir artış yapılacak mı?" sorusu kamuoyunun gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? 2026 Temmuz Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DURUM!

Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte asgari ücrette ikinci bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı.

Mevcut durumda 2026 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde Temmuz ayında uygulanmak üzere ilave bir asgari ücret artışına yönelik resmi bir çalışma yer almıyor.

Bu nedenle yılın ikinci yarısında yürürlüğe girecek yeni bir asgari ücret artışına ilişkin kamuoyuna açıklanmış herhangi bir karar bulunmuyor.

Resmi kurumlar tarafından farklı bir açıklama yapılmadığı sürece mevcut uygulama geçerliliğini koruyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

2026 yılı Temmuz dönemi itibarıyla asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin resmi olarak alınmış bir karar bulunmuyor.

Şu ana kadar yetkili kurumlar tarafından Temmuz ayında yeni bir ücret artışının uygulanacağını doğrulayan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete ilave zam yapılmasına yönelik resmi bir çalışma yer almıyor.

Dolayısıyla mevcut durumda yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni bir asgari ücret artışı ilan edilmiş değil.

Resmi süreç nasıl işliyor?

Asgari ücrette yıl içerisinde yeni bir artış yapılabilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeniden toplanması ve yeni bir karar alması gerekiyor.

Şu ana kadar komisyonun olağanüstü toplantı yapacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle mevcut resmi süreçte, yıl başında belirlenen asgari ücret uygulaması devam ediyor.

2026 TEMMUZ ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ?

2026 yılı içerisinde ikinci kez asgari ücret artışı yapılabilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeniden toplanması ve yeni bir karar alması gerekiyor.

Mevcut durumda komisyonun olağanüstü toplanacağına ilişkin kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yetkili kurumlardan farklı bir karar açıklanmadığı sürece, 2026 yılı başında belirlenen asgari ücret geçerliliğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Temmuz ayında ikinci bir zam uygulanacağına ilişkin doğrulanmış resmi bir karar veya duyuru bulunmuyor.

2026 YILINDA UYGULANAN ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

2026 yılı için yürürlükte bulunan asgari ücret tutarları şu şekilde uygulanıyor:

Net asgari ücret: 28.075,50 TL

Brüt asgari ücret: 33.030 TL

İşverene toplam aylık maliyet: 40.874,63 TL

İşverene toplam maliyet içerisinde;

SGK işveren primi: 7.184,03 TL

İşveren işsizlik sigortası primi: 660,60 TL

tutarları yer alıyor.