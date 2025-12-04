Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaşını belirleyecek yeni dönem görüşmeleri için bir araya hazırlanıyor. Asgari ücret toplantısı ne zaman 2026? Bakanlık tarafından duyurulan toplantı öncesi hem komisyon yapısındaki değişiklikler hem de olası zam oranlarına ilişkin değerlendirmeler dikkat çekiyor. Detaylar...

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'te yapılacağı açıklandı. Toplantıya işçi ve işveren kesimlerinin katılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek görüşmede komisyonun mevcut yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan taslak da ele alınacak. Mevcut sistemde işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik komisyon bulunuyor. Bakanlığın çalışmasına göre, işçi ve işveren tarafı yine beşer üye ile temsil edilirken hükümet kanadının temsil sayısının bire düşürüldüğü bir model değerlendiriliyor.

Komisyonun toplanacağı gün, yalnızca yeni ücretin konuşulacağı bir süreç olmayacak. Yılın geri kalanına dair enflasyon beklentileri, ekonomik dengeler ve işveren maliyetleri masaya yatırılacak. Asgari ücretin belirlenmesinde bu yıl komisyon yapısındaki değişimin en az zam oranı kadar önem taşıdığı belirtiliyor. İşveren maliyetleri, sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası fonu ödemeleri üzerinden hesaplanan toplam tutar ile çalışanların geçim koşulları görüşmelerin ana başlıklarını oluşturacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2026?

Asgari ücret halen bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL seviyesinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu dahil olmak üzere 30.621,48 TL'ye ulaşıyor. Kulislerde tartışılan zam oranları ise yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Geçen yıl komisyon, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyonu dikkate almış ve yüzde 44 gerçekleşen enflasyona karşın yüzde 30'luk artış yapılmıştı. Bu nedenle bu yıl da hedeflenen enflasyonun belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Olası zam senaryolarına göre yüzde 20 artış yapılması halinde net tutar 26.525,60 TL seviyesine ulaşacak. Yüzde 25'in üzerinde bir artışta ise asgari ücretin 27 bin TL'nin üstüne çıkacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin ve TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33 arasında değişiyor. Bu oranlara göre asgari ücret; yüzde 31 artışla 28.956 TL, yüzde 32 artışla 29.177 TL ve yüzde 33 artışla 29.398 TL seviyesine yükselebilir. Kasım ayı TÜFE verisine yönelik beklenti ise yüzde 1,31 düzeyinde bulunuyor ve bu veri hesaplamalarda belirleyici olacak.