Asgari ücret ara zam SON DAKİKA! Temmuz'da Asgari ücrete ara zam açıklaması!

Ocak ayında yapılan zamla birlikte net 28 bin 75 TL'ye yükselen asgari ücret, yüksek enflasyonun etkisiyle yılın ilk aylarından itibaren yeniden tartışmaların merkezine yerleşti. Milyonlarca çalışan, özellikle temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırırken, iktidar ve ekonomi çevrelerinden gelen bilgiler de yakından takip ediliyor. Peki, Temmuz'da Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu, hayat pahalılığı ve enflasyonun etkileri nedeniyle yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Ocak ayında yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL seviyesine çıkarılan asgari ücretin, yıl içerisinde ikinci kez güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dönemde kamuoyunda oluşan beklentiler doğrultusunda temmuz ayında ara zam yapılabileceği yönünde çeşitli değerlendirmeler gündeme gelirken, iktidar ve ekonomi çevrelerinden gelen bilgiler farklı bir tabloya işaret ediyor.

ANKA Haber Ajansı'nın iktidar ve ekonomi çevreleriyle yaptığı görüşmelere göre, temmuz ayında asgari ücrete yönelik herhangi bir ara zam planlaması bulunmuyor. Aynı kaynaklara göre bu konuda yürütülen resmi bir çalışma da söz konusu değil.

Ekonomi çevreleri, ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 27'lik artışa dikkat çekerek, mevcut uygulamada asgari ücret zamlarının yıllık bazda değerlendirildiğini ifade ediyor.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayına kısa süre kala çalışanların en çok araştırdığı başlıkların başında asgari ücrette yeni bir düzenleme olup olmayacağı geliyor.

Mevcut bilgiler doğrultusunda hükümet ve ekonomi yönetiminin gündeminde temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin bir hazırlık bulunmuyor. İktidar ve ekonomi çevrelerinden aktarılan bilgilere göre, asgari ücret için ikinci bir artış planlanmıyor ve bu konuda herhangi bir çalışma yürütülmüyor.

ASGARİ ÜCRETTE BÜYÜK ERİME

Ocak ayında 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret, yılın ilk aylarında yaşanan enflasyon nedeniyle önemli ölçüde değer kaybına uğradı.

Mayıs ayında yıllık enflasyonun, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık 2 puan üzerinde gerçekleştiği belirtilirken, uzmanlar yıl sonu enflasyonunun yüzde 32'nin üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

Yüksek enflasyon karşısında ücretlerin satın alma gücü gerilerken, hesaplamalara göre yılın ilk beş ayında asgari ücretteki kayıp 4 bin 663 TL'ye ulaştı.