Arsenal Manchester City hangi kanalda? Arsenal Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Arsenal Manchester City İngiltere Lig Kupası final maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arsenal Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arsenal Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Arsenal Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Manchester City maçı TV8 Buçuk ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Arsenal Manchester City maçını TV8 Buçuk'tan güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca EXXEN kullanıcısı iseniz Arsenal Manchester City platform üzerinden de canlı seyredebilirsiniz

TV8,5 güncel frekans bilgileri şöyledir:

HD yayın için:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

SD yayın için:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal Manchester City maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Maç TV8,5 ve EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.