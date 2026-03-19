Arefe Günü, dini bayramların hemen öncesinde gelen özel bir gündür ve iş dünyasında çalışma saatleri açısından birçok soruyu beraberinde getirir. Çalışanlar, Arefe günü çalıştıklarında normal çalışma günlerinden farklı olarak haklarını alıp almayacaklarını merak ederler. Peki, Arefe günü çalışan fazla mesai ücreti alır mı? Arefe günü tam gün çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanır? Detaylar...

FAZLA MESAİ HAKKI VE HESAPLAMASI

İş Kanunu'na göre fazla mesai, haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmaları kapsar. Arefe günü çalışanlar için fazla mesai ödemesi yapılması durumu ise şu şekilde açıklanabilir:

Eğer Arefe günü normal mesai saatleri dışında çalışılmışsa, bu saatler fazla mesai kapsamında değerlendirilir. Fazla mesai ücreti, normal saatlik ücretin %50 fazlası ile ödenir. Özel anlaşmalar veya toplu iş sözleşmeleri farklı uygulamalar getirebilir, bu nedenle iş sözleşmesi incelenmelidir.

Bu düzenlemeler, çalışanların Arefe günü çalışmaları karşılığında adil bir ödeme almasını sağlar ve işveren ile çalışan arasında hukuki anlaşmazlıkların önüne geçer.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN ÇALIŞANLARIN MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Arefe günü tam gün çalışanların mesai ücreti, birçok çalışan için merak edilen bir konudur. Bu durum hem günlük ücretli çalışanları hem de aylık maaşlı çalışanları etkiler.

TAM GÜN ÇALIŞMA DURUMU

Arefe günü tam gün çalışmak, standart mesai saatlerini doldurmak anlamına gelir. Bu durumda ödenecek ücretin hesaplanması, çalışanın maaş türüne ve iş sözleşmesine göre değişiklik gösterir.

GÜNLÜK ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR

Günlük ücretli çalışanların Arefe günü tam gün çalışmaları halinde ödemeleri:

Normal günlük ücretleri ödenir. Fazla mesai söz konusu ise, saatlik ücret üzerinden %50 eklenerek fazla mesai ücreti hesaplanır.

MAAŞLI ÇALIŞANLAR

Aylık maaş alan çalışanlarda ise durum biraz daha farklıdır:

Maaşları zaten sabit olduğundan, tam gün çalışmaları normal maaş kapsamında ödenir.

Ancak, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde ekstra ödeme taahhüt edilmişse, bu ödeme ayrıca yapılır.