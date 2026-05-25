Arefe günü bankalar açık mı? 26 Mayıs Salı Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

Arefe günü bankalar açık mı? Kurban Bayramı öncesinde para transferi, ödeme ve nakit işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankaların arefe günü uygulayacağı çalışma düzenini araştırıyor. Bayram tatili süresince şubelerin hizmet verip vermeyeceği ve işlem saatlerinin nasıl olacağı merak edilirken, özellikle EFT, havale ve gişe işlemleri için planlama yapanlar bankaların çalışma takvimine yoğunlaşıyor.

Kurban Bayramı öncesinde bankalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşlar işlem saatlerini öğrenmek istiyor. Bayram tatili boyunca şubelerde işlem yapılamayacak olması nedeniyle özellikle son iş gününde bankalarda hareketlilik yaşanması bekleniyor.

26 MAYIS AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı arefesinde banka şubeleri tam gün hizmet vermeyecek. Kamu ve özel bankalar sabah saatlerinde normal mesai düzeniyle faaliyet gösterecek ancak öğle saatlerine doğru şubelerde işlemler sona erecek. Bu nedenle vatandaşların bankacılık işlemleri için sabah saatlerini tercih etmesi gerekiyor.

Arefe Günü bankalar saat 09.00’da açılacak. Şubelerde gişe işlemleri ve diğer bankacılık hizmetleri belirlenen yarım gün mesaisi kapsamında sürdürülecek. Öğle saatleri itibarıyla şubeler kapanacağı için işlem yapmak isteyenlerin saat aralığını dikkate alması gerekiyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı arefesinde banka şubeleri 12.30 ile 13.00 saatleri arasında kapanacak. Bankaların kapanış saati şubelerin uygulamasına göre değişiklik gösterebilecek. Bu nedenle işlem yapmak isteyen vatandaşların öğle saatlerinden önce şubelere gitmesi önem taşıyor.

Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi tarihlerinde ise banka şubeleri hizmet vermeyecek. Bayram süresince kamu ve özel bankalarda gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek. 

Onur BAYRAM
