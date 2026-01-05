Haberler

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! 5 Ocak Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu, Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu?

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! 5 Ocak Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu, Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılının son ayına dair enflasyon verileri açıklandı. Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu, rakamlar beklentileri karşıladı mı? Bu sorular hem piyasaların hem de vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, 5 Ocak Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu, Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyordu ve nihayet açıklanmasıyla birlikte ekonomi gündemi hareketlendi. Peki, Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? Memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek bu kritik veriler, milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

12 AYLIK ORTALAMA ENFLASYON YÜZDE 34,88

Buna göre, TÜFE'deki 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! 5 Ocak Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu, Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu?

ANA HARCAMA GRUBUNDA EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! 5 Ocak Aralık ayı enflasyonu yüzde kaç oldu, Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu?

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 34,88

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 34,88 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 34,88 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Öte yandan memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 12,19, emekli memur aylıkları ile memur maaşları ise yüzde 18,60 oranında artırılacak.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı