Amedspor Trabzonspor maç özeti ve golleri! (2-1) Amedspor Trabzonspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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AMEDSPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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AMEDSPOR TRABZONSPOR ÖZET

Amedspor Trabzonspor maç özetini maçın ardından Bein Sports resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

AMEDSPOR TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Amedspor Trabzonspor maçı 2-1'lik Amedspor üstünlüğüyle sona erdi.

AMEDSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Amedspor Trabzonspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.