Altın yükselecek mi? SON DAKİKA! Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın ne kadar yükselecek, altın alınmalı mı, uzmanlar ne diyor?

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin tırmanması, altın piyasasında da yatırımcıların dikkatini çekti. Gram ve ons altının fiyatında olası yükselişler merak konusu olurken, uzmanlar savaşın küresel ekonomi ve emtia piyasalarına etkilerini yorumluyor. Altın almak için doğru zaman mı, fiyatlar ne kadar yükselebilir soruları gündemdeki en çok aranan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar, Pakistan-Afganistan savaşının petrol fiyatlarını artırmasının enflasyonist baskıyı yükselteceğini ve bu ortamda merkez bankaları faiz artırsa bile altın ve gümüş fiyatlarının kontrol edilemeyeceğini belirtiyor. Bu nedenle altının kısa ve orta vadede değer kazanması olası görülüyor.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN SAVAŞI SONRASI ALTINDA SON DURUM NE OLACAK?

Savaşın uzaması durumunda altın ve gümüşte yükselişin hızlanması bekleniyor. Gram altın 7.332 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 5.191 dolar seviyesine yükseldi. Jeopolitik riskler devam ettiği sürece altın yatırımcıları için güvenli liman niteliği sürecek.

ALTIN ALINMALI MI?

Uzmanlar, belirsizlik ve jeopolitik riskler devam ettiği sürece altın ve değerli metallerin yatırım portföyünde tutulmasının avantajlı olacağını söylüyor. Yükselişin devam etmesi olası ve altın, güvenli liman olarak öne çıkıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomist Selçuk Geçer, savaşın petrol fiyatlarını yükselteceğini, enflasyonist baskıyı artıracağını ve bu ortamda faiz artırımlarının bile altın ve gümüşü tutamayacağını ifade ediyor. Jeopolitik risklerin dozuna göre piyasalarda sert dalgalanmalar olabileceğini ve altının güvenli liman olarak öne çıktığını belirtiyor.