Altın yorumları SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları sert dalgalanmalarla yön arayışını sürdürüyor. Son haftalarda artan jeopolitik riskler, kıymetli metalleri tarihi zirvelere taşımıştı. Ancak zirve seviyelerin ardından gelen hızlı geri çekilme, yatırımcıların odağını yeniden fiyatlardaki düşüşün nedenlerine çevirdi. Peki, altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

Jeopolitik tansiyonun düşmesi, doların küresel ölçekte güç kazanması ve Çin merkezli fon hareketleri, altın ve gümüş fiyatlarında sert satışları beraberinde getirdi. Özellikle gümüşteki kayıplar dikkat çekerken, fiyatlar son dönemde görülen zirvelerin belirgin şekilde altına geriledi.

Saat 07.15 itibarıyla ons altın 4 bin 875 dolar, ons gümüş ise 76 dolar seviyesinde işlem görüyor. İç piyasada gram altın 6 bin 808 TL'den, gram gümüş 107 TL'den fiyatlanırken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın 7 bin 424 TL seviyesinde bulunuyor.

SERT YÜKSELİŞTEN SONRA GELEN DÜZELTME

Altın ve gümüş, ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamleleri, Grönland konusundaki ısrarı ve İran'a yönelik açıklamalarıyla birlikte güvenli liman talebinin artması sonucu sert yükselişler yaşamıştı. Bu süreçte FED'in faizleri sabit tutması da yükselişi destekleyen önemli faktörlerden biri oldu.

Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı 5 bin 600 dolara, gümüşün ons fiyatı ise 120 dolara kadar çıkarak tarihi zirveleri test etti. Ancak bu seviyelerden sonra gelen realizasyon satışları, fiyatlarda hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temelinde birden fazla küresel gelişme bulunuyor. Öncelikle, ABD ile Çin arasında son dönemde yumuşayan diplomatik temaslar, piyasalarda güvenli liman ihtiyacını sınırladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olumlu açıklamalar, risk algısının azalmasına neden oldu.

Buna ek olarak, ABD ile İran arasında Umman'da yapılması planlanan müzakerelerin teyit edilmesi, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin azalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti, altın ve gümüşte satış baskısını artıran önemli bir unsur olarak öne çıktı.









DOLAR ENDEKSİ VE FED BEKLE NTİLERİ

Dolar endeksinin 97,80 seviyesini test ederek son iki haftanın en yüksek düzeyine ulaşması, kıymetli metaller üzerinde baskı yarattı. FED başkanlığı için şahin duruşuyla bilinen Kevin Warsh'ın adının gündeme gelmesi, doların küresel piyasalarda güç kazanmasına katkı sağladı.

Doların yükselmesi, altın ve gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkları elde tutmanın maliyetini artırarak satışları hızlandırdı. Aynı zamanda ABD'de açıklanan Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin beklentilerin üzerinde gelmesi, ekonomide canlılığa işaret ederek faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

ÇİN'DE ALTIN ETF'LERİNDEN TARİHİ ÇIKIŞ

Altın fiyatlarındaki düşüşte Çin kaynaklı fon hareketleri de belirleyici oldu. Çin'in en büyük dört altın destekli ETF'sinden salı günü toplam 980 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam, söz konusu fonlar açısından tarihteki en büyük günlük çıkış olarak kayıtlara geçti.

Pazartesi günü gerçekleşen 317 milyon dolarlık çıkışla birlikte, haftanın ilk yarısında Çin'deki altın ETF'lerinden çıkan toplam tutar 1,3 milyar dolara yaklaştı. Bu gelişme, küresel altın piyasasında arz-talep dengesini etkileyerek fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın ve gümüş fiyatlarının kısa vadeli seyrinde, jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler belirleyici olmaya devam edecek. ABD-Çin ve ABD-İran hattında diplomatik yumuşamanın sürmesi, güvenli liman talebini sınırlayarak fiyatlar üzerindeki baskıyı koruyabilir.

Öte yandan, dolar endeksindeki hareketlilik ve ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verileri de piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Güçlü istihdam verileri ve ekonomik canlılık sinyalleri, faiz indirimi beklentilerini daha da zayıflatabilir.

NOT : Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.