Altın S1 Sertifikası neden düşüyor? SON DAKİKA!

Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği Altın S1 sertifikasında son günlerde sert bir düşüş yaşanıyor. Piyasalarda dikkat çeken bu gerileme, yatırımcılar tarafından yoğun biçimde izleniyor. 12 Ocak Pazartesi itibariyle Altın S1 sertifikasının fiyatı 90,91 TL seviyesine kadar geriledi. Peki, Altın S1 Sertifikası neden düşüyor? Detaylar...

ALTIN S1 SERTİFİKASI NEDEN DÜŞÜYOR?

Düşüşün arkasında yatan temel faktörlerden biri, satış tarafında biriken yüksek emirler. Toplamda 26 milyon sertifikanın satışta beklediği ve yaklaşık 16 bin satış emrinin bulunduğu bildirildi. Bu yoğun satış baskısı, fiyatın taban seviyeye çekilmesine neden oldu.

Piyasada gözlenen bu hareket, yatırımcılar açısından kritik bir sinyal oluşturuyor. Özellikle spot gram altın fiyatına kıyasla sertifikanın uzun süredir yüksek primle işlem görmesi, piyasalarda düzeltme ihtiyacını beraberinde getirdi.

ALTIN S1 NEDİR?

Altın S1, yatırımcılara fiziki altına sahip olmadan altın fiyat hareketlerinden faydalanma imkânı sunan bir sertifikadır. Altın S1 sertifikası, bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilen, dijital olarak takip edilen bir yatırım aracıdır.

Sertifika, yatırımcıya altın fiyatındaki değişikliklerden doğrudan kazanç veya zarar sağlama olanağı verirken, aynı zamanda fiziki altın taşımak veya saklamak gibi operasyonel yükleri ortadan kaldırır. Bununla birlikte, Altın S1 fiyatının spot altına göre yüksek primle işlem görmesi durumunda, piyasalarda fiyatın taban seviyelere çekilmesi mümkün olabiliyor.

Son günlerde yaşanan düşüş, sertifikanın arzının sabit olması ve fiziki altına dönüşüm sürecindeki operasyonel kısıtların etkisiyle daha belirgin hale geldi. Piyasa yapıcıların sağladığı likiditeye rağmen, yoğun satış baskısının fiyatı tek başına dengelemesi mümkün olamıyor.

ALTIN S1 KAÇ GRAM ALTINA KARŞILIK GELİYOR?

Altın S1, gram altın üzerinden değerlenen bir yatırım aracıdır. Sertifikanın fiyatı, temel olarak gram altın fiyatına endekslenir; ancak prim ve piyasa dinamikleri nedeniyle spot altın fiyatından farklı seviyelerde işlem görebilir.

12 Ocak 2026 itibariyle gram altın fiyatı şu seviyelerde işlem görüyor:

Alış: 6.335,93 TL

Satış : 6.336,70 TL

Bu değerler, Altın S1 sertifikasının teorik karşılığını anlamak için yatırımcıya rehberlik ediyor. Ancak, sertifikada yaşanan prim farkları ve yoğun satış emirleri nedeniyle, her zaman birebir gram altın fiyatına eşlik etmeyebilir.

Ayrıca diğer altın türlerinde de fiyat hareketleri şöyle:

Çeyrek Altın : Alış 10.168,66 TL / Satış 10.400,59 TL

Yarım Altın: Alış 20.273,76 TL / Satış 20.801,19 TL

Yatırımcılar, bu fiyatları takip ederek Altın S1 sertifikasının gram altına karşılık gelen değerini daha sağlıklı değerlendirebilir.