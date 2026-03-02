ALTIN REKOR KIRDI: Gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Son günlerde finans piyasalarında hareketler dikkat çekiyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki ani dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar arasında hem merak hem de tedirginlik yarattı. Bu değişim ne anlama geliyor, uzmanlar ne diyor ve piyasalar bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek? Konuya dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Evet, altın fiyatları ciddi bir yükseliş kaydetti. İran'da dini lider Hamaney'in öldürülmesi ve ABD ile İsrail'in operasyonları sonrası artan jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu durum Türkiye'de altın fiyatlarının hızlı şekilde yükselmesine yol açtı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bigpara verilerine göre, gram altın 2 Mart itibarıyla:

Alış: 7.603,43 TL

Satış: 7.604,32 TL

Altın fiyatları, hafta başında 7.600 TL civarında seyrederken artan alımlarla birlikte yeni zirveye ulaştı.

ALTIN REKOR MU KIRDI?

Evet, gram altın son dönemin en yüksek seviyelerinden birine çıkarak rekor kırdı. Bu artış, hem yurtiçinde hem de küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limana yönelmesinden kaynaklanıyor. Çeyrek altın ise:

Alış: 12.698 TL

Satış: 13.218 TL