ALTIN REKOR KIRDI: 3 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Son dönemde finans piyasalarındaki dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekiyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki ani değişimler, hem merak hem de tedirginlik yaratırken, bu hareketlerin ekonomik etkileri ve piyasaların olası yönü gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Uzman yorumları ve güncel gelişmeler haberin devamında…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Evet, altın fiyatları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. İran'da dini lider Hamaney'in öldürülmesi ve ABD ile İsrail'in operasyonları sonrası artan belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu durum Türkiye'de altın fiyatlarının hızlı şekilde yükselmesine yol açtı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Güncel verilere göre gram altın 3 Mart itibarıyla:

Alış: 7.509,72 TL

Satış: 7.510,72 TL

Hafta başında 7.500 TL civarında seyreden gram altın, artan talep ile yeni seviyelere ulaştı.

ALTIN REKOR MU KIRDI?

Gram altın son dönemin yüksek seviyelerinden birine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekti. Çeyrek altın fiyatları ise şu şekilde:

Alış: 12.323,00 TL

Satış: 12.573,00 TL

Yurtiçinde ve küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limana yönelmesi, altındaki bu hızlı yükselişi destekliyor.

ALTIN (ONS) FİYATLARI

Alış: 5.325,08 $

Satış: 5.325,66 $

Değişim: -0,13 %

Altın piyasasında ons bazında da dalgalanmalar devam ediyor ve yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.