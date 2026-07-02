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Altın neden yükseliyor? Gram altın ne kadar oldu, neden yükseldi?

Altın neden yükseliyor? Gram altın ne kadar oldu, neden yükseldi?
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Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından sert bir yükseliş dalgasına girdi. Altın neden yükseliyor? Ons altın 4.145 dolar bandını zorlarken, iç piyasada gram altın 6.250 lira seviyesine yerleşti, çeyrek altın ise 10.200 TL sınırını aştı. Son dakika altın fiyatları...

Altın piyasasında haftalardır devam eden yön arayışı, ABD istihdam verilerinin açıklanmasının ardından yerini hızlı fiyat hareketlerine bıraktı. Altın neden yükseldi? Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Detaylar...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması, altın piyasasında sert yükselişin ana nedeni oldu. Küresel piyasaların yakından izlediği verinin ardından ABD ekonomisindeki soğuma sinyalleri fiyatlamalara yansırken, bir süredir yön bulmakta zorlanan değerli metalde alım hareketi hızlandı. Verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda altına yönelik talep artarken, ons fiyatında güçlü bir yükseliş izlendi.

Küresel piyasalarda spot ons altın, artan taleple birlikte yüzde 2,4 değer kazanarak 4.122 dolar seviyesine ulaştı. Bu seviye, 23 Haziran’dan bu yana test edilen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Ons altındaki yükselişin 4.145 dolar bandına yaklaşması, iç piyasada da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. 

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İç piyasada gram altın, dolar/TL kuru ve ons altındaki hareketlilikten destek alarak yüzde 2,3 değer kazandı ve yeniden 6.250 lira bandına yerleşti. Altındaki yükseliş yalnızca gram fiyatıyla sınırlı kalmadı; çeyrek altın da 10.200 TL sınırını aşarak iç piyasada dikkat çeken fiyat seviyelerine ulaştı. Küresel piyasada ons altının 4.100 doların üzerine çıkması, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarında aynı yönde hareketi beraberinde getirdi.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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