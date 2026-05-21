Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatlarında görülen sınırlı geri çekilme, küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden fiyatlanması ve makroekonomik göstergelerdeki değişimlerle birlikte değerlendiriliyor. ABD Başkanı Trump’ın barış görüşmelerinde son aşamaya gelindiğine yönelik açıklamaları, ABD-İran hattında tansiyonun düşebileceğine dair beklentileri artırırken, güvenli liman talebinde zayıflamaya yol açtı. Peki, Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemenin arka planında hem jeopolitik risk algısındaki değişim hem de finansal piyasalardaki faiz dinamikleri bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erebileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda risk iştahını artırarak altına olan güvenli liman talebini zayıflattı. Bu gelişme, yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesine neden oldu.

Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık %0,3 yükselmesi, altının cazibesini sınırlayan önemli bir faktör olarak öne çıktı. Getiri sunmayan altın, yüksek faiz ortamında alternatif yatırım araçları karşısında dezavantajlı konuma geliyor.

Enerji fiyatlarının yüksek seyri ise küresel enflasyon baskısını canlı tutuyor. Özellikle nakliye ve üretim maliyetlerindeki artış, fiyat istikrarına yönelik endişeleri güçlendiriyor.

ABD-İran gerilimi nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20’sine yönelik risklerin gündemde kalması, enerji arzına ilişkin belirsizliği artırıyor. Bu durum petrol ve lojistik maliyetlerini yukarı çekerek enflasyon beklentilerini destekliyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının yönü, kısa vadede küresel faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak şekilleniyor.

Yüksek faiz ortamının devam etmesi, altın üzerinde baskıyı sürdürebilir. Ancak jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması, düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabilir.

Özellikle ABD-İran hattındaki gelişmelerin yeniden gerilim yönlü değişmesi, altına olan güvenli liman talebini hızlı şekilde artırabilir. Buna karşın enerji fiyatlarının yüksek kalması, merkez bankalarının sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendiriyor.

Genel görünüm, altının kısa vadede dalgalı ve yön arayışında bir seyir izleyebileceğine işaret ediyor.

PİYASA GÖRÜNÜMÜ (15.18 İTİBARİYLE)

15.18 itibarıyla finansal piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, BIST 100, döviz kurları ve altın fiyatlarında sınırlı ancak yönlü hareketler dikkat çekti.

BIST 100

BIST 100 endeksi 13.821 seviyesinde bulunuyor ve %-1,36 oranında (190,26 puan) düşüş kaydediyor. Endekste satış baskısının özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde yoğunlaştığı görülüyor.

DOLAR

Dolar/TL kuru 45,6147 seviyesinde işlem görüyor. Kurda %0,06 oranında ve 0,03’lük sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Küresel dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik fiyatlamalarda etkili oluyor.

EURO

Euro/TL kuru 53,0735 seviyesinde bulunuyor. Euro’da da %0,06 oranında ve 0,03’lük sınırlı yükseliş izleniyor. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentiler kur üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ALTIN

Altın fiyatı 6621,38 seviyesinde işlem görüyor ve %-0,59 oranında (39,51 düşüş) kaydediyor. Güvenli liman talebindeki zayıflama ve tahvil faizlerindeki yükseliş, altındaki geri çekilmeyi destekliyor.

NOT: Haberimizde yer alan veriler ve bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.